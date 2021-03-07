В матче 26-го тура Ла Лиги Барселона уверенно переиграла Осасуну со счетом 2:0. Автором второго гола каталонцев стал полузащитник Илайш Мориба, которому на данный момент исполнилось 18 лет и 46 дней.

Барселона может потерять "нового Погба" – Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг наготове

Таким образом, Барселона стала первым клубом в истории чемпионата Испании в составе которого в течение одного сезона забили сразу три футболиста, не достигших 19-летнего возраста. В текущем сезоне за каталонцев забивали Ансу Фати в возрасте 17 лет, Педри (18 лет) и Мориба (18 лет).

Кроме того, Мориба стал пятым самым молодым игроком, забившим за Барселону в истории Ла Лиги. В более юном возрасте удалось забить лишь 4-м игрокам: Ансу Фати (16 лет и 304 дня), Бояну Кркичу (17 лет и 53 дня), Лионелю Месси (17 лет и 311 дней) и Педри (17 лет и 348 дней).

Напомним, после 26-ти туров "блаугранас" занимают в турнирной таблице Примеры второе место, набрав 56 очков.

Барселона уверенно победила Осасуну и оторвалась от Реала в таблице Ла Лиги – до Атлетико всего два очка