Каталонський гранд прагне захистити своїх вихованців від зазіхань інших клубів гігантською клаусулою.

Ілайш Моріба ефектно увірвався у першу команду Барселони наприкінці січня. 18-річний хавбек уже провів 6 матчів, у яких забив гол та віддав два асисти. Не дивно, що клуб хоче пов'язати майбутнє з цим виконавцем.

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Контракт Моріби з Барсою розрахований до кінця наступного сезону. Каталонці вже пропонують йому нову угоду, але проблемою стала клаусула, повідомляє ESPN. Ілайш хоче залишитися в команді, але його агентів не влаштовує сума викупу. Представники футболіста вважають 150 млн євро занадто великою сумою.

До слова, свій чинний контракт Моріба підписав у 2019 році. На той момент він став найбільш високооплачуваним вихованцем академії Барси, а клаусула склала 100 тисяч євро.

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