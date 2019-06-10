Барселона зробила останню пропозицію Де Лігту – він може заробляти більше, ніж Де Йонг

Барселона знову розпочала переговори з Міно Райолою щодо переходу захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

Барселона намагається переманити до себе захисника Аякса Маттейса де Лігта. За інформацією ESPN, "блаугранас" зробили останню пропозицію футболісту під час переговорів із Міно Райолою.

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За інформацією джерела, молодий гравець збірної Нідерландів буде отримувати зарплату більшу, ніж Френкі Де Йонг, який підписав контракт з іспанським клубом ще взимку. За неофіційними даними, півзахисник отримуватиме 16 млн євро на рік.

На гравця також претендує ПСЖ, з яким у керівництва Барселони був конфлікт через ситуацію з півзахисником Адріеном Рабйо.

Після фіналу Ліги націй Кріштіану Роналду запитав Де Лігта про бажання перейти в туринський Ювентус.

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