Барселона обговорює з Уотфордом оренду Тодібо – каталонці хочуть звільнити місце для Де Лігта

Жан-Клер Тодібо і Маттейс Де Лігт / Sport.es

Іспанський гранд шукає варіанти продовження кар'єри для молодого захисника Жана-Клера Тодібо.

Французький центрбек зацікавив Уотфорд, повідомляє Sport.es.

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Власник "шершнів" Джино Поццо вилетить до Барселони, щоб провести переговори щодо Тодібо. Англійці готові як на оренду, так і на повноцінний трансфер.

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Уотфорду може допомогти потенційний трансфер Маттейса Де Лігта до Барселони. Тоді каталонці охоче погодяться відпустити Тодібо, оскільки йому не залишиться місця в основній команді.

Нагадаємо, перспективний француз прийшов до столиці Каталонії з Тулузи лише цієї зими.