Барселона сделала последнее предложение Де Лигту – он может получать больше Де Йонга

Барселона снова начала переговоры с Мино Райолой о переходе защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

Барселона пытается переманить к себе защитника Аякса Маттейса Де Лигта. По информации ESPN, "блаугранас" сделали последнее предложение футболисту во время переговоров с Мино Райолой.

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По информации источника, молодой игрок сборной Нидерландов будет получать зарплату больше, чем Фрэнки Де Йонг, который подписал контракт с испанским клубом еще зимой. По неофициальным данным, полузащитник будет получать 16 млн евро в год.

На игрока также претендует ПСЖ, с которым у руководства Барселоны был конфликт из-за ситуации с полузащитником Адриеном Рабйо.

После финала Лиги наций Криштиану Роналду спросил Де Лигта о желании перейти в туринский Ювентус.

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