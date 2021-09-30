Період Рональда Кумана в Барселоні, схоже, завершується. Невдалий старт сезону та дві поразки в ЛЧ з сумарним рахунком 0:6 спонукав Жоана Лапорту розпочати пошук нового тренера.

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У поле зору каталонців знову потрапив Марсело Гальярдо, який очолює Рівер Плейт. Аргентинський фахівець був дуже близький до призначення наставником Барселони на початку 2020-го, але тоді "синьо-гранатові" після звільнення Ернесто Вальверде зупинили свій вибір на Кіке Сетьєні, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Цікаво, що Барса вже контактувала з Гальярдо – 10 днів тому тренер заявив, що наразі не може очолити іспанський клуб. Проте зараз ситуація може змінитися.

45-річний Марсело Гальярдо очолює Рівер Плейт з 2014-го. Наприкінці 2021-го його контракт з клубом завершується. Найвищим досягненням тренера є перемога в Кубку Лібертадорес 2014/15 і 2017/18. Також має у своєму активі три чемпіонські титули Аргентини, перемогу в Копа Судамерікана і чемпіонство Уругваю з Насьоналем.

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