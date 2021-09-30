Период Рональда Кумана в Барселоне, похоже, заканчивается. Неудачный старт сезона и два поражения в ЛЧ с суммарным счетом 0:6 побудил Жоана Лапорту начать поиск нового тренера.

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В поле зрения каталонцев снова попал Марсело Гальярдо, который возглавляет Ривер Плейт. Аргентинский специалист был очень близок к назначению наставником Барселоны в начале 2020-го, но тогда "сине-гранатовые" после увольнения Эрнесто Вальверде остановили свой выбор на Кике Сетьене, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Интересно, что Барса уже контактировал с Гальярдо – 10 дней назад тренер заявил, что пока не может возглавить испанский клуб. Однако сейчас ситуация может измениться.

45-летний Марсело Гальярдо возглавляет Ривер Плейт с 2014-го. В конце 2021-го его контракт с клубом заканчивается. Наивысшим достижением тренера является победа в Кубке Либертадорес 2014/15 и 2017/18. Также имеет в своем активе три чемпионских титула Аргентины, победу в Копа Судамерикана и чемпионство Уругвая с Насьоналем.

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