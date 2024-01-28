Влітку на каталонський клуб чекають великі зміни. Хаві після болючої поразки від Вільяреала (3:5) ухвалив рішення, що покине клуб з завершенням сезону.

Лєвандовскі розплакався на зустрічі з Хаві – гравці Барселони намагалися вмовити тренера залишитися

Згідно з інформацією журналіста Крістіана Фалька, Жоан Лапорта спробує вмовити Ганса-Дітера Фліка очолити команду. Екс-тренера Баварії з вересня 2023 року перебуває без роботи після провалу зі збірною Німеччини. Він не зумів вивести національну команду в плей-офф ЧС-2022 і провалив підготовку до домашнього Євро-2024.

Стверджується, що президент Барселони Жоан Лапорта вже намагався переконати Фліка у 2021 році. Тільки після відмови німця було призначено Хаві.

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