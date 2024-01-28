Барселона знайшла ще одного кандидата на заміну Хаві – Лапорта спробує вмовити провального тренера збірної Німеччини
Керівництво Барселони активно підшукує нового наставника для команди після шокуючої заяви Хаві.
Влітку на каталонський клуб чекають великі зміни. Хаві після болючої поразки від Вільяреала (3:5) ухвалив рішення, що покине клуб з завершенням сезону.
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Згідно з інформацією журналіста Крістіана Фалька, Жоан Лапорта спробує вмовити Ганса-Дітера Фліка очолити команду. Екс-тренера Баварії з вересня 2023 року перебуває без роботи після провалу зі збірною Німеччини. Він не зумів вивести національну команду в плей-офф ЧС-2022 і провалив підготовку до домашнього Євро-2024.
Стверджується, що президент Барселони Жоан Лапорта вже намагався переконати Фліка у 2021 році. Тільки після відмови німця було призначено Хаві.
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