Барселона нашла еще одного кандидата на замену Хави – Лапорта попытается уговорить провального тренера сборной Германии
Руководство Барселоны активно подыскивает нового наставника для команды после шокирующего заявления Хави.
Летом каталонский клуб ждут большие перемены. Хави после болезненного поражения от Вильярреала (3:5) принял решение, что покинет клуб с завершением сезона.
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Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, Жоан Лапорта попытается уговорить Ганса-Дитера Флика возглавить команду. Экс-тренера Баварии с сентября 2023 года находится без работы после провала со сборной Германии. Он не сумел вывести национальную команду в плей-офф ЧМ-2022 и провалил подготовку к домашнему Евро-2024.
Утверждается, что президент Барселоны Жоан Лапорта уже пытался переубедить Флика в 2021 году. Только после отказа немца был назначен Хави.
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