Летом каталонский клуб ждут большие перемены. Хави после болезненного поражения от Вильярреала (3:5) принял решение, что покинет клуб с завершением сезона.

Левандовски расплакался на встрече с Хави – игроки Барселоны пытались уговорить тренера остаться

Согласно информации журналиста Кристиана Фалька, Жоан Лапорта попытается уговорить Ганса-Дитера Флика возглавить команду. Экс-тренера Баварии с сентября 2023 года находится без работы после провала со сборной Германии. Он не сумел вывести национальную команду в плей-офф ЧМ-2022 и провалил подготовку к домашнему Евро-2024.

Утверждается, что президент Барселоны Жоан Лапорта уже пытался переубедить Флика в 2021 году. Только после отказа немца был назначен Хави.

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