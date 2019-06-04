Барселона знайшла гравців для заміни лідерів, які розчарували в цьому сезоні

Каталонський клуб готує реорганізацію складу після невдалого завершення сезону.

Барса хоче купити гравців, які нав'яжуть конкуренцію Суаресу, Піке, Бускетсу і Альбі, інформує Diario Sport.

Керівництво "блаугранас" вірить, що запрошення новачків допоможе старожилам команди повернути колишню мотивацію і готовність боротися за результат.

Бекхем запросив Луїса Суареса до свого клубу

Зокрема, для конкуренції з Бускетсом вже придбаний Френкі де Йонг, в захист Барселона хоче купити Хуніора Фірпо з Бетіса і Маттейса Де Лігта з Аякса. Що стосується Суареса, то його суперником за місце в старті може стати Антуан Грізманн з Атлетіко або Родріго Морено з Валенсії.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 каталонці обмежились лише титулом чемпіона Іспанії.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей