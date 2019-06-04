Барселона нашла игроков для замены лидеров, которые разочаровали в этом сезоне

Каталонский клуб готовит реорганизацию состава после неудачного завершения сезона.

Барса хочет купить игроков, которые навяжут конкуренцию Суаресу, Пике, Бускетсу и Альбе, информирует Diario Sport.

Руководство "блаугранас" верит, что приглашение новичков поможет старожилам команды вернуть прежнюю мотивацию и готовность бороться за результат.

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В частности, для конкуренции с Бускетсом уже приобретен Фрэнки де Йонг, в защиту Барселона хочет купить Хуниора Фирпо из Бетиса и Маттейса Де Лигта с Аякса. Что касается Суареса, то его соперником за место в старте может стать Антуан Гризманн с Атлетико или Родриго Морено из Валенсии.

Напомним, в сезоне 2018/19 каталонцы ограничились лишь титулом чемпиона Испании.

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