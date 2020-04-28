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Барселона готова попрощатись з трьома гравцями заради голкіпера Аякса

28 квітня 09:48 998 Читать на русском
Барселона готова попрощатись з трьома гравцями заради голкіпера Аякса
Андре Онана / Фота Аякс

Барселона не втрачає надії підписати воротаря Аякса Андре Онану.

Андре Онана є однією з головних трансферних цілей Барселони на літо, повідомляє Voetbalzone.

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За 24-річного камерунця каталонці готові віддати воротаря Норберто Нето, а також хавбеків Карлеса Аленью та Алекса Кольядо. За інформацією ЗМІ, нідерландці вимагають за свого голкіпера 40 млн євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Нідерландів Онана провів 24 матчі, 8 з яких були "сухими".

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Аякс Аякс Андре Онана Андре Онана Карлес Аленья Карлес Аленья Норберто Нето Норберто Нето Алекс Кольядо Алекс Кольядо
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