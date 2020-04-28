Барселона готова попрощатись з трьома гравцями заради голкіпера Аякса

Барселона не втрачає надії підписати воротаря Аякса Андре Онану.

Андре Онана є однією з головних трансферних цілей Барселони на літо, повідомляє Voetbalzone.

Аякс офіційно залишили без чемпіонства – Ередивізі ухвалила остаточне рішення щодо завершення сезону

За 24-річного камерунця каталонці готові віддати воротаря Норберто Нето, а також хавбеків Карлеса Аленью та Алекса Кольядо. За інформацією ЗМІ, нідерландці вимагають за свого голкіпера 40 млн євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Нідерландів Онана провів 24 матчі, 8 з яких були "сухими".

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"