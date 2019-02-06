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Барселона зіграє проти Реала у спеціальних футболках, на яких будуть зображені китайські ієрогліфи

06:30 530 Читать на русском
Барселона зіграє проти Реала у спеціальних футболках, на яких будуть зображені китайські ієрогліфи
Барселона зіграє проти Реала у спеціальних футболках / ФК Барселона

Каталонський клуб випустив футболки із ієрогліфами на честь китайського нового року.

Барселона вийде у спеціальній формі на перший півфінальний матч проти Реала. Як повідомляє офіційний сайт "блаугранас" прізвища гравців на футболках будуть продубльовані китайською мовою.

Мессі потрапив до заявки Барселони на матч проти Реала, Дембеле – поза списком

Таким чином Барселона вітає Китай з новим роком.

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться сьогодні, 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
до матчу
14
год
:
57
хв
Реал Мадрид
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Теги
Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Барселона - Реал Мадрид
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