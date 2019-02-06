Барселона зіграє проти Реала у спеціальних футболках, на яких будуть зображені китайські ієрогліфи

? #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 февраля 2019 г.
为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl
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