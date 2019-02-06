Барселона зіграє проти Реала у спеціальних футболках, на яких будуть зображені китайські ієрогліфи

Барселона зіграє проти Реала у спеціальних футболках / ФК Барселона

Каталонський клуб випустив футболки із ієрогліфами на честь китайського нового року.

Барселона вийде у спеціальній формі на перший півфінальний матч проти Реала. Як повідомляє офіційний сайт "блаугранас" прізвища гравців на футболках будуть продубльовані китайською мовою.

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Таким чином Барселона вітає Китай з новим роком.

Поєдинок Барселона – Реал відбудеться сьогодні, 6 лютого на стадіоні Камп Ноу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.