Ювентус зробить Де Лігта найвисокооплачуванішим захисником Серії А

Капітан Аякса Маттейс Де Лігт наступний сезон може розпочати в чемпіонаті Італії.

Нідерландський захисник після переходу в Ювентус стане найвисокооплачуванішим захисником в Серії А, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, 19-річний оборонець буде заробляти в Турині 12 мільйонів євро в рік. Трансфер оцінюється в 70 мільйонів євро.

Відзначимо, що Де Лігтом також цікавилася Барселона, а також ПСЖ. Однак гравець після розмови з Кріштіану Роналду вибрав Ювентус.

У сезоні-2018/19 Де Лігт провів за Аякс 55 матчів і забив 7 голів. У складі амстердамського клубу Маттейс виграв національний чемпіонат і Кубок Голландії.

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