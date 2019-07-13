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Ювентус зробить Де Лігта найвисокооплачуванішим захисником Серії А

20:16 268 Читать на русском
Ювентус зробить Де Лігта найвисокооплачуванішим захисником Серії А
Маттейс Де Лігт / фото із соцмереж

Капітан Аякса Маттейс Де Лігт наступний сезон може розпочати в чемпіонаті Італії.

Нідерландський захисник після переходу в Ювентус стане найвисокооплачуванішим захисником в Серії А, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, 19-річний оборонець буде заробляти в Турині 12 мільйонів євро в рік. Трансфер оцінюється в 70 мільйонів євро.

Відзначимо, що Де Лігтом також цікавилася Барселона, а також ПСЖ. Однак гравець після розмови з Кріштіану Роналду вибрав Ювентус.

У сезоні-2018/19 Де Лігт провів за Аякс 55 матчів і забив 7 голів. У складі амстердамського клубу Маттейс виграв національний чемпіонат і Кубок Голландії.

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Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус Італія Трансфери Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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