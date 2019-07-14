Де Лігт незабаром прибуде на медогляд для Ювентуса – вже відома клаусула захисника у складі туринців

Один з найгучніших трансферів літа близький до свого завершення.

Маттейс Де Лігт офіційно стане гравцем Ювентуса вже найближчим часом, стверджує La Gazzetta dello Sport.

Ювентус зробить Де Лігта найвисокооплачуванішим захисником Серії А

За інформацією видання, захисник сьогодні або завтра прилетить до Італії, де пройде медичний огляд перед остаточним оформленням трансферу. Туринці заплатять за 19-річного гравця 70 мільйонів євро плюс бонуси. Також стала відомою клаусула, яку чемпіони Італії пропишуть в угоді свого зіркового новачка – вона складе 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше інтерес до капітана Аякса проявляли Барселона, ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

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