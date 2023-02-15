Захисник Лос-Анджелес Гелаксі Хуліан Араухо перебуває в кроці від переходу в Барселону.

Араухо вже завтра має прибути до Барселони, аби завершити трансфер у місцевий клуб, повідомляє Фабріціо Романо.

Барселона запізнилась з трансфером на 18 секунд – ФІФА не пішла на поступки каталонцям

Контракт з Хуліаном буде розрахований до червня 2026 року, а перехід обійдеться Барселоні в 4 мільйони євро. Додамо, що захисник мав стати гравцем Барселони в зимове трансферне вікно, проте для оформлення переходу не вистачило 18 секунд.

В минулому сезоні МЛС Араухо зіграв 40 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу гол та 5 результативних передач.

Барселона втримала важку перемогу над Вільяреалом, відірвавшись від Реала на 11 очок