"Блаугранас" хотіли підписати захисника Лос-Анджелес Гелаксі Хуліана Араухо в останню мить, але щось пішло не так.

Представники Барселони через збої в роботі комп'ютера відправили документи щодо переходу Хуліана Араухо на 18 секунд пізніше закриття трансферного вікна, повідомляє Mundo Deportivo.

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Обидві сторони сподівались, що ФІФА піде на поступки та зареєструє підписання, проте міжнародна федерація футболу залишилась непохитною. Мексиканець мав перебратись в оренду з правом викупу за 5 млн євро та стати заміною Ектору Бельєріну, якого каталонці відпустили у лісабонський Спортінг.

Додамо, що в минулому сезоні МЛС Араухо зіграв 40 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу гол та 5 результативних передач.

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