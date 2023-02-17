Каталонці офіційно підтвердили перехід правого захисника Хуліана Араухо з ЛА Гелаксі. Раніше інсайдери розкрили деталі угоди – особистий контракт до літа 2026 року, сума компенсації склала 4 млн євро.

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Клуби планували завершити трансфер в останній день січневого вікна, однак документи надіслали на 18 секунд пізніше після закриття. ФІФА не захотіла йти на поступки, тому Араухо не має права грати за дорослу команду Барселони у нинішньому сезоні. "Кулес" все ж вирішили забрати 21-річного гравця зараз і дати час на адаптацію в молодіжці, а влітку його будуть розглядати на проблемну позицію правого захисника.

Додамо, що в минулому сезоні Араухо провів за Гелаксі 40 матчів у всіх змаганнях, записавши до свого активу гол та 5 результативних передач. У оборонця цікава історія з національними збірними. Хуліан народився в Каліфорнії і встиг дебютувати за США (товариський матч в грудні 2020-го). Через рік Араухо передумав, прийнявши пропозицію історичної батьківщини – Мексики (вже є 3 поєдинки).

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