Прокуратура Іспанії запідозрила, що комерційні відносини колишнього віце-президента Комітету арбітрів Енрікеса Негрейри і каталонського клубу могли бути пов’язані з корупцією. Шпальти видань відразу почали заповнюватися гучними заголовками – "Іспанське "Кальчополі", "Барселоні загрожує вигнання з Прімери" тощо.

За що насправді платили "кулес", хто зараз повинен труситися через можливе покарання і чому мадридська преса така збуджена? "Футбол 24" спробував детально розібратися та відповісти на головні питання у черговому випуску на YouTube-каналі.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"