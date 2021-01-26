Барселона затвердила нову дату виборів президента
22:07 - Читать на русском
Барселона визначилася з датою волевиявлення акціонерів клубу.
Вибори нового президента "блаугранас" відбуватимуться 7 березня з 9:00 до 21:00, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Через карантинні обмеження сосіос Барселони надсилатимуть свої голоси поштою. Кандидати мають право проводити активну передвиборчу кампанію до 5 березня, а 6-те – "день тиші". Вибори повинні були відбутися ще 26 січня.
Нагадаємо, на крісло президента Барселони залишилося троє претендентів – Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейкса.
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