Выборы нового президента "блаугранас" пройдут 7 марта с 9:00 до 21:00, сообщает официальный сайт клуба.

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Из-за карантина сосиос Барселоны будут отправлять свои голоса по почте. Кандидаты имеют право проводить активную предвыборную кампанию до 5 марта, а 6-е – "день тишины". Выборы должны были состояться еще 26 января.

Напомним, на кресло президента Барселоны осталось трое претендентов – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейкса.

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