Хаві: Не можна виключати шанси Барселони на перемогу у Ла Лізі
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес оцінив стан команди перед поєдинком Ла Ліги проти Ельче.
"Якщо дивитися на ситуацію реалістично, ми маємо шанси на титули. Не можемо навіть виключати наші шанси на перемогу в Ла Лізі. Трапляється всяке. Ми повинні боротися за трофеї. Я налаштований оптимістично, та й реалістично.
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Нам потрібне розуміння на футбольному рівні. Певним гравцям складно зрозуміти принципи позиційної гри, дивно бачити таке у Барселоні. Ми на 8-му місці в таблиці потрібно змінити ситуацію. І нам потрібна сміливість. Гравці докладають великих зусиль, добре ставляться до справи... Але завтра треба перемогти.
Потрібно продовжувати працювати та вірити в те, що ми робимо. Це правильний шлях. Потрібно боротися за Кубок Іспанії, за Суперкубок та зростати. Емоції марні, потрібен лише прогрес. Це запорука перемоги", – цитує Хаві Marca.
Нагадаємо, каталонці вилетіли з групового етапу ЛЧ, а після 16-ти турів Ла Ліги вони розташовуються лише на 8-й сходинці.
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