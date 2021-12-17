"Якщо дивитися на ситуацію реалістично, ми маємо шанси на титули. Не можемо навіть виключати наші шанси на перемогу в Ла Лізі. Трапляється всяке. Ми повинні боротися за трофеї. Я налаштований оптимістично, та й реалістично.

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Нам потрібне розуміння на футбольному рівні. Певним гравцям складно зрозуміти принципи позиційної гри, дивно бачити таке у Барселоні. Ми на 8-му місці в таблиці потрібно змінити ситуацію. І нам потрібна сміливість. Гравці докладають великих зусиль, добре ставляться до справи... Але завтра треба перемогти.

Потрібно продовжувати працювати та вірити в те, що ми робимо. Це правильний шлях. Потрібно боротися за Кубок Іспанії, за Суперкубок та зростати. Емоції марні, потрібен лише прогрес. Це запорука перемоги", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, каталонці вилетіли з групового етапу ЛЧ, а після 16-ти турів Ла Ліги вони розташовуються лише на 8-й сходинці.

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