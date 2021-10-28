У Каталонії не збираються тушуватися перед капітанами команди. Їхнє майбутнє в клубі під питанням.

Барселона провалює сезон. Рональд Куман вже звільнений, але цим все не обмежиться. Керівництво клубу планує позбутися низки футболістів. Серед них є лідери "блаугранас".

Перша жертва – Люк Де Йонг. Після відходу Кумана у форварда не вірить ніхто. Барселона орендувала його в Севільї на сезон, однак взимку спробує знайти Люку нове місце роботи.

У клубі також не задоволені грою трьох капітанів команди: Бускетса, Альби та Піке, інформує Sport.es. Барселона хоче розпочати побудову нового проєкту без прив'язки до минулого та планує розчистити склад. Однак прощання зі "священними коровами" за необхідності буде проведено з максимальною повагою.

Вчорашня поразка від Райо стала другою поспіль для "блаугранас". Команда йде на 9 місці в Прімері, а в неділю програла Ель Класіко. У Лізі чемпіонів каталонці обіграли лише Динамо.

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