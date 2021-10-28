В Каталонии не собираются тушеваться перед капитанами команды. Их будущее в клубе под вопросом.

Барселона проваливает сезон. Рональд Куман уже уволен, но этим все не ограничится. Руководство клуба планирует избавиться от ряда футболистов. Среди них лидеры "блаугранас".

Первая жертва – Люк Де Йонг. После ухода Кумана в форварда не верит никто. Барселона арендовала его у Севильи на сезон, однако зимой попытается найти Люку новое место работы.

В клубе также недовольны игрой трех капитанов команды: Бускетса, Альбы и Пике, сообщает Sport.es. Барселона хочет начать строительство нового проекта без привязки к прошлому и планирует расчистить состав. Однако прощание со "священными коровами" при необходимости будет проведено с максимальным уважением.

Вчерашнее поражение от Райо стало вторым подряд для "блаугранас". Команда идет на 9-м месте в Примере, а в воскресенье проиграла Эль Класико. В Лиге чемпионов каталонцы обыграли только Динамо.

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