Керівництво Барселони не привітало своїх футболістів з Різдвом. Попередній президент Жозеп-Марія Бартомеу завжди робив гравцям подарунки. Дехто з футболістів очікував, що Жоан Лапорта продовжить цю традицію, повідомляє AS.

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За інформацією видання, зазвичай подарунками ставала електроніка. Цікаво, що минулого року роль Санти на себе приміряв Антуан Грізманн, який подарував одноклубникам гаманці французького бренду. Це сталося через те, що Барселона на той момент була без президента. Бартомеу вже подав у відставку.

Зазначається, що цьогоріч Барселона не змогла зробити подарунки своїм футболістам через режим економії.

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