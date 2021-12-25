Руководство Барселоны не поздравило своих футболистов с Рождеством. Предыдущий президент Жозеп Мария Бартомеу всегда делал игрокам подарки. Некоторые футболисты ожидали, что Жоан Лапорта продолжит эту традицию, сообщает AS.

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По информации издания, обычно подарками становилась электроника. Интересно, что в прошлом году роль Санты на себя примерил Антуан Гризманн, подаривший одноклубникам кошельки французского бренда. Это произошло из-за того, что Барселона на тот момент была без президента. Бартомеу уже подал в отставку.

Отмечается, что Барселона в этом году не смогла сделать подарки своим футболистам из-за режима экономии.

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