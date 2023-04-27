Барселона закриває клубний телеканал – 150 працівників опиняться на вулиці
19:06 - Читать на русском
Барселона ухвалила рішення про закриття клубного телеканалу 30 червня.
Каталонський клуб має намір збалансувати свій бюджет і пристосуватися до фінансового фейр-плей. У зв'язку з цим Барселона ухвалила непросте рішення про закриття клубного телеканалу Barça TV, інформує Diario Sport.
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Дату 30 червня обрано не просто так – в цей день між клубом і платформою Movistar Televisión завершується контракт.
Повідомляється, що 150 співробітників каналу залишаться без роботи. Їх заздалегідь поінформували про це рішення, у них є два місяці, щоб знайти собі нову роботу.
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