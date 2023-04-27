Каталонский клуб намерен сбалансировать свой бюджет и приспособиться к финансовому фэйр-плей. В связи с этим Барселона приняла непростое решение о закрытии клубного телеканала Barça TV, информирует Diario Sport.

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Дата 30 июня выбрана неспроста – в этот день между клубом и платформой Movistar Televisión прекращается контракт.

Сообщается, что 150 сотрудников канала останутся без работы. Их заранее проинформировали об этом решении, у них есть два месяца, чтобы найти себе новую работу.

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