Очільник Прімери Хав'єр Тебас потрапив у неприємну ситуацію, пов'язану з каталонським грандом.

60-річний іспанець надав прокуратурі неправдиві докази у "справі Негрейри", що стосуються колишніх президентів Барси Жозепа-Марії Бартомеу та Сандро Роселя, повідомляє Sport.es із посиланням на La Vanguardia.

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Тебас надав документ, написаний від руки вже покійного екс-директора клубу Хосепа Контрераса. Записка, яку отримала прокуратура, немає нічого спільного зі "справою Негрейри" й стосується іншого провадження.

Сім'я покійника підтвердила, що документ був написаний десятки років тому і просто стався збіг прізвищ, які насправді належать адвокату Контрераса (Еміліано Роман), бухгалтеру його компанії (Рамон Росель) та співробітнику Banca Catalana (Жозеп-Марія).

Нагадаємо, прокуратура Барселони подала позов на клуб у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Це могли робити задля "правильного" арбітражу у бік каталонців.

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