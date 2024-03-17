Крайній захисник Барселони Жоау Канселу не зіграє проти Атлетіко через проблеми зі здоров'ям.

Барселона оголосила заявку на матч з Атлетіко у клубних соцмережах. Туди не потрапив Кансело – у португальця фізичні проблеми. Конкретики про стан захисника наразі немає.

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Жоау – велика втрата для каталонців. Він з січня постійно закривав лівий фланг оборони після травми Бальде. За цей час Канселу оформив два асисти та забив Наполі в плей-офф Ліги чемпіонів.

Проти Атлетіко на позиції лівого захисника може вийти Алонсо, який щойно відновився. Інші варіанти: 17-річний Ектор Форт та непрофільний Серхі Роберто.

Матч Атлетіко – Барселона відбудеться о 22:00 за київським часом. Дуель важлива з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів. Барса йде на третьому місці, випереджаючи п'ятий Атлетіко на шість очок.