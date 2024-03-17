Крайний защитник Барселоны Жоау Канселу не сыграет против Атлетико из-за проблем со здоровьем.

Барселона объявила заявку на матч с Атлетико в клубных соцсетях. Туда не попал Кансело – у португальца физические проблемы. Конкретики о состоянии защитника пока нет.

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Жоау – большая потеря для каталонцев. Он с января постоянно закрывал левый фланг обороны после травмы Бальде. За это время Канселу оформил два ассиста и забил Наполи в плей-офф Лиги чемпионов.

Против Атлетико на позиции левого защитника может выйти Алонсо, который только что восстановился. Другие варианты: 17-летний Эктор Форт и непрофильный Серхи Роберто.

Матч Атлетико – Барселона состоится в 22:00 по киевскому времени. Дуэль важна, учитывая борьбу за Лигу чемпионов. Барса идет на третьем месте, опережая пятый Атлетико на шесть очков.