Футзал, Ліга чемпіонів, фінал

Барселона – Спортінг – 4:0

Голи: Лозано, 16, Піто, 19, Феррао, 21, Дідак, 39

На арені в Ризі зійшлися фіналісти попереднього розіграшу. Рік тому Спортінг виявився сильнішим у яскравій перестрілці (4:3).

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Цього разу сценарій був зовсім іншим. Під завісу першого тайму Барселона приголомшила Спортінг ударами Лозано і Піто. Після перерви становище португальців стало геть скрутним – Феррао довів рахунок до розгромного. У Спортінга залишалось 19 хвилин на камбек, проте "леви" не спромоглися навіть на гол престижу. Натомість голкіпер "кулес" Дідак не відмовив собі у задоволенні вразити порожні ворота і встановити остаточні 4:0.

Барселона втретє поспіль грала у фіналі футзальної ЛЧ, вигравши 2 з них.Загалом для каталонців це четвертий титул в історії.

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