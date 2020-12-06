Медицинська служба "синьо-гранатових" під час обстеження виявила у 23-річного француза пошкодження підколінного сухожилля, повідомляє офіційний сайт Барселони. Терміни відновлення наразі не називаються.

Барселона визначилась із майбутнім Дембеле

Додамо, що після переходу в Барсу Усман отримав уже 10-ту травму. Сумарно форвард пропустив через пошкодження 80 матчів або 512 днів (згідно з даними transfermarkt).

Нагадаємо, Дембеле перебрався у Барселону влітку 2017 року. Дортмундська Борусія отримала за свого гравця 130 млн євро. Відтоді Усман провів за каталонців 86 матчів у всіх турнірах, в яких забив 23 голи та віддав 18 результативних передач.

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