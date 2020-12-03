Барселона визначилась із майбутнім Дембеле
Попри критику нападника Барси Усмана Дембеле, у каталонському клубі прагнуть зберегти гравця.
Барселона хоче продовжити співпрацю із Усманом Дембеле. Представники каталонців вже сіли за стіл перемовин з агентами 23-річного француза, повідомляє ESPN.
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Чинний контракт форварда із "блаугранас" розрахований до літа 2022 року. За інформацією ЗМІ, у послугах Усмана також зацікавлений Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Дембеле приєднався до Барселони у 2017-му, перейшовши з дортмундської Борусії за 130 млн євро. Через регулярні травми та непорозуміння з тренерами француз поки не зміг закріпитись в основній команді.
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