Барселона хоче продовжити співпрацю із Усманом Дембеле. Представники каталонців вже сіли за стіл перемовин з агентами 23-річного француза, повідомляє ESPN.

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Чинний контракт форварда із "блаугранас" розрахований до літа 2022 року. За інформацією ЗМІ, у послугах Усмана також зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Дембеле приєднався до Барселони у 2017-му, перейшовши з дортмундської Борусії за 130 млн євро. Через регулярні травми та непорозуміння з тренерами француз поки не зміг закріпитись в основній команді.

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