Медицинская служба "сине-гранатовых" во время обследования обнаружила у 23-летнего француза повреждения подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт Барселоны. Сроки восстановления пока не называются.

Барселона определилась с будущим Дембеле

Добавим, что после перехода в Барсу Усман получил уже 10-ю травму. Суммарно форвард пропустил из-за повреждений 80 матчей или 512 дней (согласно данным transfermarkt).

Напомним, Дембеле перебрался в Барселону летом 2017 года. Дортмундская Боруссия получила за своего игрока 130 млн евро. С тех пор Усман провел за каталонцев 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 18 результативных передач.

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