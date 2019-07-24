Президент Ла Ліги Тебас: Розгляд справи Грізманна триватиме довго

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував претензії Атлетіко щодо переходу Антуана Грізманна у каталонський клуб.

"У цієї справи багато різних сторін. Вона не буде закінчена через кілька днів, але розгляд буде довгим.

Представник Барселони офіційно відповів на претензії Атлетіко щодо трансферу Грізманна

Я не можу ділитися власною думкою щодо цієї ситуації. Можу сказати, що Атлетіко направив лист керівництву Ла Ліги, та висловив сумнів у тому, що Барселона повинна мати право на здійснення трансферів після таких дій з боку цього клубу.

Я не знаю, чи порушила Барселона заборону на ведення переговорів з гравцями, у яких є дійсний контракт. Якщо Атлетіко впевнений в цьому, то повинен відстоювати свої права. Мадридський клуб стверджує, що у них навіть є докази порушення цієї заборони. Упевнений, що розгляд цієї справи триватиме довго", – цитує Тебаса AS.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні