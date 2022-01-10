Барселона та Самюель Умтіті продовжили контракт до літа 2026-го, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Ферран Торрес заробить у Барселоні більше 25-ти млн євро – розкрили фінансові деталі контракту

28-річний француз погодився на зменшення зарплати, що дозволить керівництву "блаугранас" зареєструвати новоспечену зірку команди Феррана Торреса. Нагадаємо, Самюель виступає за Барсу з 2016-го, перейшовши з Ліона за 25 млн євро.

Ймовірно, що влітку каталонці спробують продати оборонця, адже у нинішньому сезоні Ла Ліги Умтіті лише один раз виходив на поле.

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