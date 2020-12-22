Одразу троє гравців Барселони потрапили до списку клубу на вихід, серед них – захисник Фірпо Хуніор та хавбеки Карлес Аленья і Рікард Пуч, повідомляє Marca.

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На Фірпо полює Наполі, який хоче орендувати домініканця до кінця сезону з можливістю подальшого викупу. У послугах Аленьї зацікавлений Хетафе.

У таборі каталонців поки не помічали явних претнедентів на Пуча, але головний тренер Рональд Куман вже не розраховує 21-річного іспанця у подальшому.

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