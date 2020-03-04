Барселона визначилась з пріоритетним трансфером – місія (не) можлива

Історія з переходом Неймара у Барселону знову починає набирати обертів.

Бразильський форвард ПСЖ Неймар вкотре спробує перейти у Барселону, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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На відміну від минулого сезону, коли бажання нападника не співпадало з волею французького клубу, тепер на боці Неймара буде один з пунктів ФІФА "Положення про статус і трансфер гравців", згідно якого після проведення трьох повних сезонів за свій клуб гравець має право на трансфер в обмін на грошову компенсацію.

Оскільки бразилець не продовжував з ПСЖ трудової угоди, а його вибрики на тренуваннях та конфлікти зі спортивним директором клубу Леонардо свідчать про відсутність бажання залишатися на Парк де Пренс, "свобода" Неймара буде коштувати каталонському клубу 180 млн євро. "Блаугранас" планують приступити до переговорів з відкриттям літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, у поточному сезоні у чемпіонаті Франції 28-річний бразилець провів 15 матчів, в яких забив 13 голів і віддав 6 гольових передач.

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