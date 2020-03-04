Барселона определилась с приоритетным трансфером – миссия (не) возможна

История с переходом Неймара в Барселону снова начинает набирать обороты.

Бразильский форвард ПСЖ Неймар еще раз попытается перейти в Барселону, сообщает издание Mundo Deportivo.

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В отличие от прошлого сезона, когда желание нападавшего не совпадало с волей французского клуба, теперь на стороне Неймара будет один из пунктов ФИФА "Положения о статусе и трансфере игроков", согласно которому после проведения трех полных сезонов за свой клуб игрок имеет право на трансфер в обмен на денежную компенсацию.

Поскольку бразилец не продолжал с ПСЖ трудового соглашения, а его выходки на тренировках и конфликты со спортивным директором клуба Леонардо свидетельствуют об отсутствии желания оставаться на Парк де Пренс, "свобода" Неймара будет стоить каталонскому клубу 180 млн евро. "Блаугранас" планируют приступить к переговорам с открытием летнего трансферного окна.

Напомним, в текущем сезоне в чемпионате Франции 28-летний бразилец провел 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

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