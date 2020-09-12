Ліонель Мессі залишиться першим капітаном Барселони, інформує офіційний сайт каталонців.

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Другим у черзі за пов'язкою буде Серхіо Бускетс, третім – Жерар Піке, а Серхіо Роберто четвертим. Цікаво, що усі гравці є вихованцями Ла Масії та вже не перший рік отримують право бути капітаном Барселони.

Нагадаємо, Мессі побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Ліонеля про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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