Барселона визначилась із капітанами на сезон – Мессі не втратив свого статусу
Барселона оголосила прізвища гравців, які виводитимуть команду на матчі наступного сезону.
Ліонель Мессі залишиться першим капітаном Барселони, інформує офіційний сайт каталонців.
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Другим у черзі за пов'язкою буде Серхіо Бускетс, третім – Жерар Піке, а Серхіо Роберто четвертим. Цікаво, що усі гравці є вихованцями Ла Масії та вже не перший рік отримують право бути капітаном Барселони.
Нагадаємо, Мессі побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Ліонеля про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.
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