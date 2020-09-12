Барселона объявила фамилии игроков, которые будут выводить команду на матчи следующего сезона.

Лионель Месси останется первым капитаном Барселоны, информирует официальный сайт каталонцев.

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Вторым в очереди за повязкой будет Серхио Бускетс, третьим – Жерар Пике, а Серхио Роберто четвертым. Интересно, что все игроки являются воспитанниками Ла Масии и уже не первый год получают право капитаном Барселоны.

Напомним, Месси побил горшки с руководством Барсы из-за своего желания покинуть клуб. Скандал завершился заявлением Лионеля о решении остаться в Барселоне еще на сезон.

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