Каталонський клуб відреагував на обшуки у своєму офісі.

Барселона на офіційному сайті опублікувала заяву про ситуацію з обшуками, які пройшли сьогодні, 1 березня, у головному офісі клубу.

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"Блаугранас" підтвердили, що обшуки і затримання пов'язані з діяльністю служби моніторингу соціальних мереж. Барселона має намір співпрацювати з правоохоронними органами, щоб допомогти встановити всі факти, що стосуються розслідування.

"Барселона висловлює свою глибоку повагу до існуючої судової процедури і принципу презумпції невинуватості осіб, порушених у цьому розслідуванні", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні у власному домі був затриманий екс-президент "синьо-гранатових" Жозеп-Марія Бартомеу. Окрім цього, поліція арештувала його першого помічника Хауме Масферрера, генерального директора Оскара Грау та керівника юридичного відділу Романа Гомеса Понті.

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