Каталонский клуб отреагировал на обыски в своем офисе.

Барселона на официальном сайте опубликовала заявление о ситуации с обысками, которые прошли сегодня, 1 марта, в главном офисе клуба.

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"Блаугранас" подтвердили, что обыски и задержания связаны с деятельностью службы мониторинга социальных сетей. Барселона намерена сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы помочь установить все факты, касающиеся расследования.

"Барселона выражает свое глубокое уважение к существующей судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых в этом расследовании", – говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в собственном доме был задержан экс-президент "сине-гранатовых" Хосеп-Мария Бартомеу. Кроме этого, полиция арестовала его первого помощника Хауме Масферрера, генеральный директор Оскара Грау и руководителя юридического отдела Романа Гомеса Понти.

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