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Барселона вище за Реал – в топ-10 рейтингу зарплат у спорті потрапили лише три футбольні клуби

12:36 573 Читать на русском
Барселона вище за Реал – в топ-10 рейтингу зарплат у спорті потрапили лише три футбольні клуби
Барселона випередила Реал в рейтингу зарплат / ВВС

Іспанська Барселона очолила оновлений рейтинг спортивних клубів з найвищою середньою зарплатою.

Каталонський гранд випередив свого принципового суперника – мадридський Реал, інформує Sporting Intelligence. Замикає трійку лідерів італійський Ювентус.

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Середня зарплата у Барселоні – 12 284 555 доларів на рік, у Реалі – 11 154 692 долари, а в Ювентусі – 10 106 647. У топ-10 рейтингу більше немає футбольних клубів – місця з 4 по 10 посіли клуби НБА. За межами десятки опинилися ПСЖ (12 місце) та Манчестер Сіті (13).

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