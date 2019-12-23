Барселона вище за Реал – в топ-10 рейтингу зарплат у спорті потрапили лише три футбольні клуби

Іспанія — 13:31 395
-
Еспаньйол звільнив Мачіна – на вакантну посаду претендує фахівець, який зупиняв збірну України
-
Динамо може відпустити Самбрано на батьківщину вже цієї зимиУкраїна — 11:29 2141
-
Збірна України завершила 2019-й з найкращим рейтингом ФІФА за останні шість роківЗбірна України — 10:36 3090
-
Головні новини футболу 22 грудня: Маліновський принижує Мілан, фіаско Роналду, Моурінью та МЮСвіт — 07:00 1048
-
Реал – Атлетік: видовищна нічия нефартових команд, перформанс голкіперів та оптимістичне завершення року для "вершкових"Іспанія — 02:56 2704