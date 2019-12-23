Барселона вище за Реал – в топ-10 рейтингу зарплат у спорті потрапили лише три футбольні клуби

Іспанська Барселона очолила оновлений рейтинг спортивних клубів з найвищою середньою зарплатою.

Каталонський гранд випередив свого принципового суперника – мадридський Реал, інформує Sporting Intelligence. Замикає трійку лідерів італійський Ювентус.

Барселона – Реал: Фаті став наймолодшим дебютантом Ель Класіко за майже 80 років

Середня зарплата у Барселоні – 12 284 555 доларів на рік, у Реалі – 11 154 692 долари, а в Ювентусі – 10 106 647. У топ-10 рейтингу більше немає футбольних клубів – місця з 4 по 10 посіли клуби НБА. За межами десятки опинилися ПСЖ (12 місце) та Манчестер Сіті (13).

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України