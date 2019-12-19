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Барселона – Реал: Фаті став наймолодшим дебютантом Ель Класіко за майже 80 років

00:45 171 Читать на русском
Барселона – Реал: Фаті став наймолодшим дебютантом Ель Класіко за майже 80 років
Ансу Фаті / ФК Барселона

Юний талант іспанської Барселони Ансу Фаті став наймолодшим дебютантом принципового протистояння з мадридським Реалом за вісім десятиліть. Та абсолютним рекордсменом йому стати не судилося.

 

Уродженець Гвінеї-Бісау – наймолодший дебютант Ель Класіко з 1941 року, повідомляє Mister Chip.

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Саме в тому році у складі "блаугранас" вийшов Вісенте Мартінес, вік якого склав 16 років і 278 днів. Натомість Фаті зараз 17 років і 48 днів. Талант, якого вважають спадкоємцем Ліонеля Мессі, з'явився на полі на 83-й хвилині. Він замінив Антуана Грізманна.

Відзначимо, що Барселона і Реал не виявили сильнішого. Поєдинок завершився унічию 0:0.

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Теги
Ансу Фаті Ансу Фаті Барселона Барселона Іспанія Класіко Барселона - Реал Мадрид
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