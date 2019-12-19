Барселона – Реал: Фаті став наймолодшим дебютантом Ель Класіко за майже 80 років

Юний талант іспанської Барселони Ансу Фаті став наймолодшим дебютантом принципового протистояння з мадридським Реалом за вісім десятиліть. Та абсолютним рекордсменом йому стати не судилося.

Уродженець Гвінеї-Бісау – наймолодший дебютант Ель Класіко з 1941 року, повідомляє Mister Chip.

Барселона та Реал Мадрид розписали нічию в Ель Класіко на Камп Ноу – Вальверде та Зідан приміряли роль шахістів

Саме в тому році у складі "блаугранас" вийшов Вісенте Мартінес, вік якого склав 16 років і 278 днів. Натомість Фаті зараз 17 років і 48 днів. Талант, якого вважають спадкоємцем Ліонеля Мессі, з'явився на полі на 83-й хвилині. Він замінив Антуана Грізманна.

Відзначимо, що Барселона і Реал не виявили сильнішого. Поєдинок завершився унічию 0:0.

FCB 0-0 RMA (83’) - Ansu Fati (17 años y 48 días) es el debutante más joven en la historia del clásico desde que Vicente Martinez se estrenara contra el Madrid con 16 años y 278 días un 19 de octubre de 1941. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 18, 2019

Зірка Барселони на вершині, Арсенал – у топі та норвезький невдаха: 10 наймолодших бомбардирів Ліги чемпіонів