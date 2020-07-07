Барселона вирішила знизити зарплату Мессі – Бартомеу чекає непроста розмова з лідером "блаугранас"

На форварда Барселони Ліонеля Мессі чекають неприємні новини.

Керівництво каталонської Барселони має намір скоротити зарплату капітану команди Ліонелю Мессі, повідомляє видання El Chiringuito TV на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Президент "синьо-гранатових" Жозеп-Марія Бартомеу найближчим часом буде змушений повідомити Мессі про цей факт. До слова, аргентинець заробляє у Барселоні 8,3 млн євро на місяць (до сплати податків).

Нагадаємо, угода 33-річного футболіста з "блаугранас" закінчується влітку 2021 року – переговори про продовження контракту наразі призупинені.

У поточному сезоні Мессі провів за каталонський клуб 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів і віддав 24 результативних передачі.

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