Мессі не хоче покидати Барселону – стало відомо, чому аргентинець гальмує продовження контракту

Форвард Барселони Ліонель Мессі готовий продовжити угоду з "синьо-гранатовими", але лише за певних умов.

Мессі розчарований керівництвом Барселони, а особливо президентом клубу Жозепом-Марією Бартомеу, інформує Goal.

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Відзначається, що призупинення переговорів щодо продовження контракту – це своєрідний спосіб Ліонеля проявити своє невдоволення босом клубу.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною розрахований до літа 2021-го. Криза в каталонському клубі вже породжує чутки про перехід аргентинця в Манчестер Сіті.

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