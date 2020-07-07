Барселона решила понизить зарплату Месси – Бартомеу ждет непростой разговор с лидером "блаугранас"

Форварда Барселоны Лионеля Месси ждут неприятные новости.

Руководство каталонской Барселоны намерено сократить зарплату капитану команды Лионелю Месси, сообщает издание El Chiringuito TV на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Президент "сине-гранатовых" Хосеп-Мария Бартомеу в ближайшее время будет вынужден сообщить Месси об этом факте. К слову, аргентинец зарабатывает в Барселоне 8,3 млн евро в месяц (до уплаты налогов).

Напомним, соглашение 33-летнего футболиста с "блаугранас" заканчивается летом 2021 года – переговоры о продлении контракта пока приостановлены.

В текущем сезоне Месси провел за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 24 результативных передачи.

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