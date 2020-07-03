Мессі озвучив Барселоні радикальне рішення щодо свого майбутнього – полетять голови

Ліонель Мессі готовий покинути Барсу. Аргентинець призупиняє перемовини щодо продовження контракту, чинного до літа 2021 року.

Мессі втомився від постійних нападів на свою персону. Авторитетне радіо Cadena SER вустами Ману Карреньйо (понад 400 тисяч читачів у Твіттері) цієї ночі шокувало Іспанію інсайдом про черговий розлам у стосунках Лео і керівництва каталонського гранда. Хоча перемовини його батька футболіста з Бартомеу ще недавно проходили успішно, після серії невдач і скандалів усе змінилося. Зараз президента "блаугранас" з подачі головної зірки малюють злим дядьком, який може в очі сказати одне, а наступного дня зробити протилежне.

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Messi in a big game: pic.twitter.com/sSTt2RFKjm — Baran (@RonaIdoEdition) July 1, 2020

Ба більше, станом на сьогодні 33-річний аргентинець планує залишити Камп Ноу після завершення сезону 2020/21. Зараз Ліонелю дуже не подобаються всі ті витоки інформації з клубу і приватних розмов, у яких на плечі футболіста покладають головну вину за те, що відбувається з віце-лідером чемпіонату Іспанії. Наприклад, саме йому приписують вплив на формування складу команди на догоду своїм друзям Відалю та Суаресу і проти Грізманна.

Капітан не розуміє, чому Барселона не повернула Неймара, адже Лео мали б оточувати найкращі. Аргентинець розлючений способом побудови команди, токсичним оточенням навколо неї і приписуванням йому більшої ролі, ніж він виконує на полі – начебто він ухвалює ключові рішення, на які насправді не має жодного впливу. Мессі звинувачує керівництво Барселони в контрольованих зливах інформації у пресу з метою очорнити його, хоча, очевидно, сам міг посприяти витоку чуток про зрив перемовин.

Así te ha contado @ManuCarreno la noticia con la que hemos abierto @ElLarguero



La idea de Messi ahora mismo es terminar su contrato en 2021 y abandonar el Fútbol Club Barcelona pic.twitter.com/mStYSeYdQQ — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020

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Не виключено, що це просто чергова спроба натиснути на клуб. Як уже неодноразово було раніше, коли Ліонель вимагав або підвищення зарплати, або підсилення команди. Зараз інші журналісти вбачають в його намірах ще й бажання мати більший вплив на ситуацію в клубі та побудову нового проекту з Хаві або Куманом на чолі. А в підсумку ситуація завершиться традиційно – сторони таки продовжать угоду до червня 2023 року.

Водночас аргентинець дає зрозуміти своє ставлення до актуального директорату Барси. Нові вибори президента відбудуться тільки після сезону 2020/21. Мессі мав нагоду активувати пункт про розрив контракту до 10 червня, але не скористався нею і точно проведе як мінімум найближчий рік у "синьо-гранатовій" футболці. Не виключено, що Лео надсилає сигнал, що він не хоче співпрацювати саме з цим керівництвом, тож безкоштовно покине Камп Ноу, якщо Жозеп-Марія Бартомеу продовжить своє правління.

— Messi's message is clear. If Bartomeu is the president, he will not stay. [ser] pic.twitter.com/CbATHEYLe2 — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2020

За такого розкладу неможливо собі навіть уявити, що головні люди в офісах каталонського клубу збережуть свої посади. Власні плани гравець вже озвучив найбільш впливовим партнерам у роздягальні. Мессі зізнався, що не хоче ставати проблемою для команди, і пригадав свої слова про бажання залишатиться лише до того періоду, доки йому будуть раді в клубі.

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